Festivités du 14 juillet Casteljaloux, 14 juillet 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Festivités du 14 juillet

10h : défilé des Cadets de Gascogne, accompagné de vieilles voitures et animation musicale Allegria Banda – descente de la Grand’ Rue, passage devant le Grand Café, remontée jusqu’au Parc Municipal & intronisation des Cadets.

À partir de 20h au Lac de Clarens : concert, buve.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



July 14th festivities

10am: parade of the Cadets de Gascogne, accompanied by old cars and Allegria Banda musical entertainment – down the Grand’ Rue, past the Grand Café, up to the Parc Municipal & induction of the Cadets.

From 8 p.m. at Lac de Clarens: concert, refreshments

Fiestas del 14 de julio

10:00 h: desfile de los Cadetes de Gascuña, acompañados de coches antiguos y animación musical a cargo de Allegria Banda – por la Grand’ Rue, pasando por el Grand Café, hasta el Parc Municipal e inducción de los Cadetes.

A partir de las 20:00 h, en el lago de Clarens: concierto y refrescos

Feierlichkeiten am 14. Juli

10 Uhr: Parade der Cadets de Gascogne, begleitet von alten Autos und musikalischer Unterhaltung durch Allegria Banda – die Grand’ Rue hinunter, am Grand Café vorbei, wieder hinauf bis zum Stadtpark & Inthronisierung der Cadets.

Ab 20 Uhr am Lac de Clarens: Konzert, Getränk

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne