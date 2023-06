Fête d’été Casteljaloux, 16 juin 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Au programme :

Vendredi 16 à partir de 16h00 : Ouverture de la fête foraine

Goûter et canon à bonbons offert au enfants

Manège : 1 ticket acheté, 1 ticket offert (offre valable uniquement vendredi soir sur présentation du bon de réduction prévu à cet effet)

Samedi 17 : Fête foraine et à partir de 19h00 → Repas et animation musicale des Écoles des musiques

Menu : Melon/Jambon, Cuisse de poulet, Frites, Tarte aux pommes pour 15€

Dimanche 18 : 7h00-18h00 : Vide-greniers → 2€ ml à l’Avenue du 8 mai 45

Petite restauration sur place

19h00 : Repas et musique avec l’École des musiques

Menu : Paëlla / Dessert – 10€

22h45 : Feu d’Artifices à la place Louis-Jean CAPPES

Réservation des repas et du vide greniers : 06.83.73.21.85 le soir.

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Friday 16 from 4:00 pm: Opening of the funfair

Snack and candy cannon for children

Carousel: 1 ticket bought, 1 ticket free (offer valid only on Friday evening, on presentation of the appropriate discount voucher)

Saturday 17: Funfair and from 19:00 ? Meal and musical entertainment by the Écoles des musiques

Menu: Melon/Hambon, Chicken leg, French fries, Apple pie for 15?

Sunday 18: 7.00 am – 6.00 pm: Garage sale ? 2? ml on Avenue du 8 mai 45

Snacks on site

7:00 pm: Meal and music with the École des musiques

Menu: Paëlla / Dessert – 10?

10:45 pm: Fireworks at Place Louis-Jean CAPPES

Reservations for meals and garage sale: 06.83.73.21.85 in the evening

En el programa:

Viernes 16 a partir de las 16.00 h: Apertura del parque de atracciones

Aperitivos y golosinas para los niños

Rotonda: 1 entrada comprada, 1 entrada gratis (oferta válida sólo el viernes por la tarde presentando el correspondiente vale de descuento)

Sábado 17: Parque de atracciones y a partir de las 19.00 ? Comida y animación musical a cargo de las Écoles des musiques

Menú: melón/jamón, muslo de pollo, patatas fritas, tarta de manzana por 15?

Domingo 18: de 7.00 a 18.00 h: Venta de garaje ? 2? ml en Avenue du 8 mai 45

Merienda in situ

19.00 h: Comida y música con la Escuela de Música

Menú: Paëlla / Postre – 10?

22.45 h: Castillo de fuegos artificiales en la plaza Louis-Jean CAPPES

Reservas para comidas y venta de garaje: 06.83.73.21.85 por la noche

Auf dem Programm stehen:

Freitag, 16. ab 16.00 Uhr: Eröffnung des Jahrmarkts

Imbiss und Bonbonkanone für die Kinder angeboten

Karussell: 1 Ticket gekauft, 1 Ticket geschenkt (Angebot gilt nur am Freitagabend bei Vorlage des dafür vorgesehenen Gutscheins)

Samstag, 17.: Kirmes und ab 19.00 Uhr ? Essen und musikalische Unterhaltung der Écoles des musiques

Menü: Melone/Schinken, Hähnchenschenkel, Pommes frites, Apfelkuchen für 15?

Sonntag, 18. Mai: 7.00-18.00 Uhr: Flohmarkt ? 2? ml in der Avenue du 8 mai 45

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

19.00 Uhr: Essen und Musik mit der Musikschule

Menü: Paëlla / Dessert – 10?

22.45 Uhr: Feuerwerk auf dem Platz Louis-Jean CAPPES

Reservierung der Mahlzeiten und des Flohmarkts: 06.83.73.21.85 am Abend

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne