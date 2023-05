Loto Foyer de l’automne, 5 mai 2023, Casteljaloux.

Le club des Joyeux Retraités de Casteljaloux vous propose tous les vendredis du mois de mai à 14h30 au foyer de l’automne, place de al Cardine, des lotos avec de nombreux lots dont : filets garnis, poulets, rôtis de bœuf et rôtis de porc..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Foyer de l’automne

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Joyeux Retraités » club of Casteljaloux proposes you every Friday of May at 2:30 pm at the foyer de l’automne, place de al Cardine, lottos with numerous prizes among which: fillets garnished, chickens, beef roasts and pork roasts.

El club « Joyeux Retraités » de Casteljaloux le ofrece todos los viernes de mayo a las 14.30 h en el foyer de l’automne, place de al Cardine, lottos con numerosos premios, entre ellos: filete garnis, pollo, roast beef y roast pork.

Der Club der Fröhlichen Rentner von Casteljaloux bietet Ihnen jeden Freitag im Mai um 14:30 Uhr im Foyer de l’automne, Place de al Cardine, Lottospiele mit zahlreichen Preisen an, darunter: Filet garnis, Hühner, Rinderbraten und Schweinebraten.

Mise à jour le 2023-05-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne