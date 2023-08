REUNION D’INFORMATION : AMORCE DE PARCOURS CASTELJALOUX 09/2023 Casteljaloux Casteljaloux, 14 septembre 2023, Casteljaloux.

REUNION D’INFORMATION : AMORCE DE PARCOURS CASTELJALOUX 09/2023 Jeudi 14 septembre, 09h30 Casteljaloux Toute personne sans condition d’âge devant découvrir des métiers, choisir une orientation et poursuivre vers la qualification ou l’emploi.

Ce dispositif va te permettre :

D’acquérir ou de retrouver la dynamique et les codes professionnels

Te projeter dans un parcours et construire un projet professionnel au regard

du marché de l’emploi

Accéder à l’emploi ou à une formation qualifiante

Casteljaloux 69 Grand rue Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://afept.fr/dispositifs/app/formation/amorce_de_parcours_1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553208926 »}, {« type »: « email », « value »: « contact47@afept.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:30:00+02:00 – 2023-09-14T11:00:00+02:00

casteljaloux emploi