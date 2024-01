Fête des Bœufs Gras Place Gambetta Casteljaloux, samedi 3 février 2024.

Fête des Bœufs Gras Place Gambetta Casteljaloux Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:00:00

fin : 2024-02-03

Fête des boeufs gras.

9h00 : ouverture de la fête.

10h30 : défilé des boeufs gras dans la ville. Départ aux Ateliers de la Source. Animé par la troupe Lous Dé Bazats, la Banda Les Amuses Gueules et la batucada de BatuCa’stel.

11h00 : bénédiction des boeufs gras par Pépé Lescourège

12h00 : restauration des bouchers et buvette sur place.

Nombreux stands (huîtres, fromage de chèvre, miel, desserts).

Structures gonflables pour les enfants.

Fête des boeufs gras.

9h00 : ouverture de la fête.

10h30 : défilé des boeufs gras dans la ville. Départ aux Ateliers de la Source. Animé par la troupe Lous Dé Bazats, la Banda Les Amuses Gueules et la batucada de BatuCa’stel.

11h00 : bénédiction des boeufs gras par Pépé Lescourège

12h00 : restauration des bouchers et buvette sur place.

Nombreux stands (huîtres, fromage de chèvre, miel, desserts).

Structures gonflables pour les enfants.

.

Place Gambetta Casteljaloux

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Fête des Bœufs Gras Casteljaloux a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne