Cinéma – le Doc du jeudi « La Rivière » Place José Bès Casteljaloux, jeudi 25 janvier 2024.

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Entre Pyrénées et Atlantique, l’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Place José Bès Cinéma l’Odyssée

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cine2000.lodyssee@orange.fr



