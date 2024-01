Concert gratuit « Monkey Shoulder » Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 20 janvier 2024.

Concert gratuit « Monkey Shoulder » Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Concert gratuit : « Monkey Shoulder ».

Style : Jazz, Blues and more

Le répertoire de Monkey Shoulder se constitue essentiellement de reprises Blues/Jazz choisies parmi les grands standards. Vous entendrez même quelques notes des Beatles ou de David Bowie (entre autres), qui n’hésitent pas à s’inviter de temps en temps.

S’accompagnant au piano, Stéphane et Coco font défiler leur répertoire, d’Ella Fitzgerald à Ray Charles, en passant par Aretha Franklin ou encore Otis Redding.

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert gratuit « Monkey Shoulder » Casteljaloux a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne