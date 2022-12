L’espace cro-mignons en mode Pop! Castelginest, 20 mars 2023, Castelginest.

De l’extraordinaire dans le quotidien de 4 joyeux cro-mignons, leurs frère et soeurs, leurs parents, leur assmat et pourquoi pas vous?

Castelginest 44 rue des Graves 31780 Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie

10ème semaine nationale de la Petite Enfance et 3ème participation pour moi, Audrey, assistante maternelle agréée qui accueille des loustics depuis 20 ans et leur propose depuis 7 ans un lieu d’accueil qui leur exclusivement consacré. Lauréate du prix Occitanie en 2022, je remets ça avec beaucoup d’envie et de joie.

Des activités « Pop » sont prévues pour les familles en accueil la semaine du 20 mars 2023 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h30.

Et je suis tout à fait disposée à proposer d’ouvrir mon lieu d’accueil à des collègues ou d’autres familles qui souhaiteraient me rencontrer le mercredi 22/03/23. Ne pas hésiter à me contacter.

Si vous êtes artiste confirmé ou amateur, quelque soit votre madeleine de proust , si vous souhaitez partager avec nous 30mn, une heure, une demi journée cette semaine là, n’hésitez pas à me contacter: nounouaudey@yahoo.fr



