Haute-Garonne

Comme chaque année, les Élus, les agents municipaux, les commerçants, les associations, les bénévoles…. se sont investis afin de mettre en place des manifestations dans le cadre du Téléthon 2022 Castelginest Castelginest, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://don.telethon.fr/ »}] Comme chaque année, les Élus, les agents municipaux, les commerçants, les associations, les bénévoles…. se sont investis afin de mettre en place des manifestations, des activités, des tombolas, des ventes d’objets… dans le cadre du Téléthon 2022 Grâce à vos dons, la recherche avance, de premiers traitements ont vu le jour, et la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares a été améliorée. Vos dons sont le moteur des victoires de l’AFM-Téléthon ! Le don, un soutien indispensable

Je fais un don sur

don.telethon.fr

0 825 07 90 95

Castelginest Haute-Garonne