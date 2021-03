Toulouse Le Castelet Haute-Garonne, Toulouse Castelet : Visite « Au pied du mur » Le Castelet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Visite « Au pied du mur » / Castelet de l’ancienne prison Saint-Michel Durant cette période de fermeture liée à la crise sanitaire du Covid 19, le centre de mémoire du Castelet s’exporte hors les murs. Dès le lundi 15 mars, l’équipe de médiation vous convie à des visites « Au pied du mur » ! Au programme, une déambulation en petit groupe de 5 participants d’une durée de trente minutes sur les abords de la prison Saint-Michel pour vous raconter ce site unique. Les médiateurs vous dévoileront les 150 ans d’histoire de cette prison, son entrée monumentale et les interactions entre cette ancienne maison d’arrêt et le quartier qui l’entoure. N’hésitez plus et rejoignez-les pour une visite haute en couleur ! ### Plus d’infos [Page Facebook du Castelet ](https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/) ![]() ### Infos pratiques * Visite uniquement en extérieur autour de la prison

* Limitée à 5 personnes maximum * Du lundi au vendredi / 4 départs par jour : 10h, 11h, 14h et 15h

* Du lundi 15 au vendredi 26 mars

* Durée : 30 minutes

* Réservation obligatoire via [le site Eventbrite](https://www.eventbrite.fr/e/billets-au-pied-du-mur-visite-guidee-144422630977?aff=affiliate1)

* Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l’accueil du Castelet au 06 17 97 28 86

Visite gratuite sur réservation

