Café gascon Castel’bar, Castelnau-Rivière-Basse (65) Café gascon Castel’bar, Castelnau-Rivière-Basse (65), 30 septembre 2023, . Café gascon Samedi 30 septembre, 11h00 Castel’bar, Castelnau-Rivière-Basse (65) 0 Au Castel’bar De 11h à 14h Café apero tapas Parler, Écouter, découvrir notre langue Gasconne, simplement librement entre nous, Chants par le groupe d’Alavetz Contes avec Gérard Bonnemason À 14h bal gascon avec le groupe Hètz Beròi Entrée libre participation source : événement Café gascon publié sur AgendaTrad Castel’bar, Castelnau-Rivière-Basse (65) Rue Pommadere

Castel’bar, 65700 Castelnau-Rivière-Basse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45305 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Castel'bar, Castelnau-Rivière-Basse (65) Adresse Rue Pommadere Castel'bar, 65700 Castelnau-Rivière-Basse, France Age max 110 Lieu Ville Castel'bar, Castelnau-Rivière-Basse (65) latitude longitude 43.580712;-0.026751

