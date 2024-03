Castel’Art Spectacles Saint-Martin-sur-Oust, mercredi 24 avril 2024.

Préparez-vous à voyager dans votre imaginaire !

Le temps d’une après-midi, découvrez deux spectacles originaux pour toute la famille dans le magnifique cadre du parc du château de Castellan !

Vous pourrez profiter aussi du salon de thé, La Terrasse de Marie, pour déguster thé, café, boissons fraîches et gourmandises faites maison!

L’entrée comprend l’accès au parc du Château, le spectacle d’une durée de 1 heure environ dans le Théâtre du Grenier*, le spectacle d’une durée de 35 min environ dans le Théâtre de Verdure**, le jeu de piste et d’énigmes « Les raconteurs d’histoires » pour petits et grands et des surprises contées.

Les spectacles:

* L’extraordinaire aventure de Gabriella, spectacle dans le Théâtre du Grenier: vivez une aventure immersive, en déambulation et interactive qui vous plongera dans les aventures de Gabriella pour sauver son royaume.

** Le peintre et la muse, spectacle dans le Théâtre de Verdure: suivez l’histoire d’un peintre trop sûr de lui qui va rencontrer une fée pas comme les autres…

Quelques nouveautés 2024:

Le jeu de piste et d’énigmes « Les raconteurs d’histoires ». Suivez les indices, racontez-nous votre aventure et repartez avec votre diplôme de Raconteur d’Histoires!

Les rencontres de Castel’Art: en juillet et en août, le parc de Castel’Art accueille des passionnés qui, le temps d’une soirée, viendront présenter leurs activités et vous les faire découvrir. Découvrez la programmation sur notre site internet!

Petite restauration possible sur place.

Saison estivale ouverte à partir du 20 avril 2024 et jusqu’à septembre 2024: pendant les vacances de printemps et d’été, du mercredi au dimanche inclus, les ponts et jours fériés de mai et les journées du patrimoine en septembre.

Accès au site de 15H30 à 16H. Parc ouvert jusqu’à 19H.

Venez aussi découvrir le parc sous son manteau d’hiver avec la saison Noël à Castel’Art, où vous pourrez profiter des illuminations de Noël, d’un beau spectacle qui retrace la préparation de l’Avent et boire une bonne boisson chaude réconfortante.

La saison de Noël est ouverte tous les jours des vacances de noël.

Billetterie en ligne via le site internet de Castel’Art https:// www.castelartspectacle.com/

Spectacle tout public à partir de 3 ans.

Réservation obligatoire! Par téléphone au 06 40 12 38 51 ou par mail à castelartspectacle@gmail.com ou via notre billetterie en ligne sur www.castelartspectacle.com.

Possibilité de privatisation pour des groupes ( infos et dates disponibles sur le site internet: https://www.castelartspectacle.com/privatisations).

Tarif adulte 12€ (inclus les deux spectacles, les animations, le parc et le jeu de piste)

Tarif enfant de 3 à 12 ans inclus 7€ (inclus les deux spectacles, les animations, le parc et le jeu de piste)

Gratuit moins de 3 ans

Le château ne se visite pas

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:30:00

fin : 2024-04-24 19:00:00

Castellan

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne contact@studiocaverodelattre.com

