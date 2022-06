Castel’Art – Spectacle au Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust Saint-Martin-sur-Oust Catégories d’évènement: 56200

Saint-Martin-sur-Oust

Castel’Art – Spectacle au Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust, 25 mai 2022, Saint-Martin-sur-Oust. Castel’Art – Spectacle au Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust

2022-05-25 – 2022-06-01

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Saint-Martin-sur-Oust Venez découvrir un spectacle vivant pour toute la famille. F contact@studiocaverodelattre.com +33 6 40 12 38 51 https://www.castelartspectacle.com/ Venez découvrir un spectacle vivant pour toute la famille. F Saint-Martin-sur-Oust

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 56200, Saint-Martin-sur-Oust Autres Lieu Saint-Martin-sur-Oust Adresse Ville Saint-Martin-sur-Oust lieuville Saint-Martin-sur-Oust Departement 56200

Saint-Martin-sur-Oust Saint-Martin-sur-Oust 56200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-sur-oust/

Castel’Art – Spectacle au Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust 2022-05-25 was last modified: by Castel’Art – Spectacle au Château de Castellan Saint-Martin-sur-Oust Saint-Martin-sur-Oust 25 mai 2022 56200 Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Martin-sur-Oust 56200