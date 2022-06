CASTEL RETRO Châteauvillain Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

Châteauvillain 52120 4 Impasse des Frères-Mistarlet M. Anicet LAVOCAT Châteauvillain Salon de Véhicules Anciens d’avant 1981, motos d’avant 1976, tracteurs, camion, bourse aux pièces, vide grenier seulement le dimanche, animations, restaurations sur place, camping, stand spéciale des véhicules Peugeot des année 1910 à maintenant. Pour les amateurs et chercheurs de la pièce rare, une bourse avec plus de 50 exposants. Pour vous accueillir nous disposons du superbe Parc aux Daims de 272 hectares. ANIMATIONS VISITEURS

• Sortie voitures et motos : découverte du canton de Châteauvillain (le dimanche 9 h)

• Concours du plus beau stand

• Animations samedi soir : jeux pour enfants (quad-structure gonflable)

• Restauration sur place

• Vide-greniers dimanche Châteauvillain

