Aujourd’hui Jeux Travail Castel Novel Varetz, 26 septembre 2023, Varetz.

Aujourd’hui Jeux Travail Mardi 26 septembre, 13h30 Castel Novel Sur inscription

L’évènement est centré sur une action de recrutement innovante. Son objectif est de permettre aux entreprises, aux organismes de formation et aux jeunes de se rencontrer autrement, par des activités sortant de l’ordinaire.

Cette action permet de changer le regard et les représentations que les jeunes de 16 à 25 ans portent sur les employeurs, et vice versa ; et d’initier des recrutements de façon aussi originale que conviviale.

Elle se conclura par un Job Dating anonyme et sans CV, visant à répondre aux besoins de recrutements des entreprises et partenaires présents.

Castel Novel 19240 VARETZ Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « laurent.vitrac@missionlocalebrive.fr »}, {« type »: « email », « value »: « delphine.dziuba@missionlocalebrive.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T13:30:00+02:00 – 2023-09-26T17:30:00+02:00

2023-09-26T13:30:00+02:00 – 2023-09-26T17:30:00+02:00

JOB DATING FORMATION

MISSION LOCALE BRIVE