Saint-Sylvestre au Castel Marie-Louise Castel Marie-Louise La baule, 31 décembre 2023 08:00, La baule.

Saint-Sylvestre au Castel Marie-Louise Dimanche 31 décembre, 09h00 Castel Marie-Louise Menu adulte: 295, Enfant: 65

Des Fêtes extraordinaires – Saint Sylvestre au Castel Marie-Louise

Une coupe de Champagne pour vous souhaiter la bienvenue.

Musique live jazz et pop au cours de votre dîner.

En guise de bienvenue pour ce moment hors du temps, quelques bouchées, pour éveiller vos sens et accompagner votre apperitif autour de produits festifs et d’exception.

Renseignements § Réservation au 02 40 11 48 38

reception-castel@groupebarriere.com

Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 48 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 48 35 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.castel-marie-louise.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saint-sylvestre-au-castel-marie-louise-la-baule.html »}] [{« link »: « mailto:reception-castel@groupebarriere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

FETEFOIRE LOISIRS