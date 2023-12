Réveillon de Noël au Castle Marie-Louise Castel Marie-Louise La baule, 24 décembre 2023 08:00, La baule.

Menu adulte: 220, Enfant: 65

Des Fêtes extraordinaires – Réveillon de Noël au Castel Marie-Louise

Musique live jazz et pop avec The French Songs Duo au cours de votre dîner.

Menu spécial pour les enfants – pour éveiller les sens des plus petits, quelques gourmandises festives à la découverte du goût.

Renseignements § Réservations au 02 40 11 48 38 ou reception-castel@groupebarriere.com

Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu 44500 La baule

2023-12-24T09:00:00+01:00 – 2023-12-24T19:00:00+01:00

