Castel Handpan festival Frasne-le-Château, vendredi 24 mai 2024.

Castel Handpan festival Frasne-le-Château Haute-Saône

Découvrez un univers médiéval fantastique au château de Frasne-le-Château avec en tête d’affiche des artistes jouant du Handpan et bien d’autres instruments inédits

Jérémy Nattagh, David Lesage, Duo serà, Handaneya, 3 keys, Kosmoz, Mogane (& guest) Djoliba.

Il y aura également une scène ouverte pour laisser parler sa créativité.

Au fil des journées, il y aura également des ateliers avec les artistes, des animations pour les petits et les grands, un marché d’artisans, un spectacle de feu et plein de surprise, dont des Handpan à gagner.

Tout le week-end, de la restauration médiévale sera possible sur le site.

Début des festivités le vendredi à 14H, ouverture du camping le jeudi à 18H.

Pass 2 jours 20€ adulte, 10€ enfant

Vendredi 10€ adulte, 5€ enfant

Samedi 12€ adulte, 6€ enfant

Gratuit pour les -10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

château de Frasne-le-Château

Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté castlehandpanfestival@gmail.com

L’événement Castel Handpan festival Frasne-le-Château a été mis à jour le 2024-03-06 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY