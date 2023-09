Expo peintures « Promenade en Pays d’Auge » Castel Camping Le Brévedent Le Brévedent, 7 octobre 2023, Le Brévedent.

Le Brévedent,Calvados

« Promenades en Pays d’Auge », ce sont 3 peintres et 80 tableaux de Gérard Bunel, Gilles Bourg et Francis Mascart.

Exposition ouverte les samedis et dimanches..

Vendredi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-15 18:30:00. .

Castel Camping Le Brévedent Route du Pin

Le Brévedent 14130 Calvados Normandie



« Promenades en Pays d’Auge » features 3 painters and 80 paintings by Gérard Bunel, Gilles Bourg and Francis Mascart.

Exhibition open Saturdays and Sundays.

« Promenades en Pays d’Auge » presenta a 3 pintores y 80 cuadros de Gérard Bunel, Gilles Bourg y Francis Mascart.

Exposición abierta sábados y domingos.

« Promenades en Pays d’Auge », das sind 3 Maler und 80 Bilder von Gérard Bunel, Gilles Bourg und Francis Mascart.

Ausstellung samstags und sonntags geöffnet.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche