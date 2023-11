Téléthon : Marche et VTT Casteide-Cami Catégories d’Évènement: Casteide-Cami

Pyrénées-Atlantiques Téléthon : Marche et VTT Casteide-Cami, 3 décembre 2023, Casteide-Cami. Casteide-Cami,Pyrénées-Atlantiques 9h : circuit VTT-VTTAE (31 km)

9h30 : deux circuits de marche (6 et 14 km).

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR. Casteide-Cami 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am: MTB-VTTAE circuit (31 km)

9:30 am: two walking circuits (6 and 14 km) 9.00 horas: circuito de bicicleta de montaña (31 km)

9.30 h: dos circuitos a pie (6 y 14 km) 9 Uhr: Mountainbike-VTTAE-Runde (31 km)

9:30 Uhr: Zwei Wanderstrecken (6 und 14 km)

