Maison Folie Hospice d’Havré, le dimanche 15 mai à 17:00

Chanteuse lyrique, pianiste classique, mais artistes tout court, elles s’approprient aussi bien Mozart que Balavoine, la pop que l’opéra, le rock que le baroque ! Enchaînements inouïs, virtuosité excentrique et générosité totale, Castapop nous emmène dans un monde ouvert, joyeux et poétique. **Musiciennes :** Dorothée Pinto : soprano Emilie Carcy : piano

9€ / 7€ / 5€ / 3€

Dorothée Pinto et Emilie Carcy aiment la musique, toutes les musiques… Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:30:00

