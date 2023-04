ENS – ASTRONOMIE ET BIODIVERSITÉ, 21 octobre 2023, Castans.

Facile

Rendez-vous au parking du cimetière

Laissez-vous tenter par une soirée automnale dans le village de la châtaigne ! Observez.et comptez les étoiles en Montagne noire et voyez comment biodiversité et qualité du ciel nocturne sont étroitement liées.

Matériel d’observation fourni. Prévoir lampe de poche

Possibilité de prolonger la sortie nature d’Écodiv.

Prévoir vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures), couvertures, fauteuils….

2023-10-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-10-21 23:00:00. .

Castans 11160 Aude Occitanie



Easy

Meet at the cemetery parking lot

Let yourself be tempted by an autumnal evening in the village of the chestnut! Observe and count the stars in the Montagne Noire and see how biodiversity and night sky quality are closely linked.

Observation equipment provided. Bring a flashlight

Possibility to extend the Ecodiv nature outing.

Bring warm clothes (gloves, hats, shoes), blankets, chairs?

Fácil

Encuentro en el aparcamiento del cementerio

¡Déjese tentar por una noche de otoño en el pueblo de los castaños! Observe y cuente las estrellas de la Montaña Negra y compruebe que la biodiversidad y la calidad del cielo nocturno están estrechamente relacionadas.

Se proporciona material de observación. Traiga una linterna

Posibilidad de prolongar la salida Ecodiv naturaleza.

Traer ropa de abrigo (guantes, gorros, zapatos), mantas, sillones..

Leicht

Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof

Lassen Sie sich von einem Herbstabend im Dorf der Kastanie verführen! Beobachten.und.zählen.Sie.die.Sterne.in.der.Montagne.noire.und.sehen.Sie,.wie.die.biologische.Vielfalt.und.die.Qualität.des.Nachthimmels.eng.miteinander.verbunden. sind.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Bitte Taschenlampe mitbringen

Möglichkeit, den Naturausflug von Écodiv zu verlängern.

Warme Kleidung (Handschuhe, Mütze, Schuhe), Decken, Sessel?

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude