ENS – LA CRÊTE DU CUN DE SAN MARTI, 21 octobre 2023, Castans.

9 km / Difficile (300 m dénivelé positif) / + 8 ans

Rendez-vous au parking du cimetière

Quoi de mieux que l’automne et le fameux village de la châtaigne pour profiter des splendides paysages offerts par les crêtes sauvages de la Montagne noire, entre bois, pelouses et landes d’altitude ?

Prévoir pique-nique. Prendre vêtements chauds et bonnes chaussures..

2023-10-21 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-21 17:30:00. .

Castans 11160 Aude Occitanie



9 km / Difficult (300 m positive altitude difference) / + 8 years

Meeting point at the parking of the cemetery

What could be better than autumn and the famous chestnut village to take advantage of the splendid landscapes offered by the wild crests of the Montagne Noire, between woods, lawns and moors of altitude?

Bring a picnic. Take warm clothes and good shoes.

9 km / Difícil (300 m de ascenso) / + 8 años

Punto de encuentro en el aparcamiento del cementerio

¿Qué mejor que el otoño y el famoso pueblo de las castañas para aprovechar los espléndidos paisajes que ofrecen las crestas salvajes de la Montagne Noire, entre bosques, prados y altos páramos?

Traiga un picnic. Lleve ropa de abrigo y buen calzado.

9 km / Schwer (300 m positiver Höhenunterschied) / + 8 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof

Was gibt es Schöneres als den Herbst und das berühmte Kastaniendorf, um die herrlichen Landschaften zu genießen, die die wilden Kämme der Montagne noire zwischen Wäldern, Rasen und Heideflächen in den Höhenlagen bieten?

Bringen Sie ein Picknick mit. Warme Kleidung und gute Schuhe mitbringen.

