JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Castans, 24 juin 2023, Castans.

Castans,Aude

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui se dérouleront du 23 au 25 juin 2023, visite du Moulin de Bru à Castans.

Au fond d’une belle vallée verdoyante de la Montagne Noire, venez découvrir lors d’une visite guidée 2 anciens moulins à farine qui fonctionnaient autrefois en cascade ( avec la même eau). Le premier est resté comme autrefois, fait de bois, de pierre et de fer. En cours de restauration, il est la mémoire des hommes… Le second a été réhabilité en microcentrale hydroélectrique équipé d’une turbine moderne d’une puissance de 30 kw. Raccordé au réseau EDF depuis juin 2012. il participe à la transition énergétique !

Visites à 10 H et à 14 H 30..

2023-06-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Castans 11160 Aude Occitanie



As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days) to be held from June 23 to 25, 2023, visit the Moulin de Bru in Castans.

At the bottom of a beautiful green valley in the Montagne Noire, come and discover 2 old flour mills on a guided tour, which used to operate in cascade mode (with the same water). The first is still as it was in the past, made of wood, stone and iron. Currently being restored, it is the memory of mankind… The second has been rehabilitated as a micro-hydropower station, equipped with a modern 30 kW turbine. Connected to the EDF grid since June 2012, it’s part of the energy transition!

Visits at 10 am and 2:30 pm.

Visite el Moulin de Bru, en Castans, en el marco de las Jornadas del Patrimonio Local y de los Molinos, que tendrán lugar del 23 al 25 de junio de 2023.

En el fondo de un hermoso valle verde de la Montaña Negra, venga a visitar con un guía 2 antiguos molinos harineros que funcionaban en cascada (con la misma agua). El primero sigue siendo como antaño, de madera, piedra y hierro. Actualmente en restauración, es la memoria de la humanidad… La segunda ha sido rehabilitada como microcentral hidroeléctrica, equipada con una moderna turbina de 30 kW. Conectada a la red de EDF desde junio de 2012, ¡forma parte de la transición energética!

Visitas a las 10 h y a las 14.30 h.

Im Rahmen der « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins », die vom 23. bis 25. Juni 2023 stattfinden, besuchen Sie die Moulin de Bru in Castans.

In einem schönen grünen Tal der Montagne Noire können Sie bei einer geführten Besichtigung zwei alte Mühlen entdecken, die früher als Wasserfall (mit demselben Wasser) betrieben wurden. Die erste Mühle ist noch wie früher aus Holz, Stein und Eisen gebaut. Sie wird derzeit restauriert und ist das Gedächtnis der Menschen… Das zweite wurde zu einem hydroelektrischen Mikrokraftwerk mit einer modernen Turbine mit einer Leistung von 30 kw umgebaut. Seit Juni 2012 ist es an das EDF-Netz angeschlossen. Es trägt zur Energiewende bei!

Besichtigungen um 10 Uhr und um 14.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-01 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11