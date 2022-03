CASTANET VOIT DOUBLE EN MAI 2022 Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

CASTANET VOIT DOUBLE EN MAI 2022 Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN, 7 mai 2022, Castanet-Tolosan. CASTANET VOIT DOUBLE EN MAI 2022

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN

Le Badminton Club de Castanet organise les 7 et 8 mai 2022 son tournoi de double annuel au Gymnase Jean Jaurès de Castanet. 250 joueurs sont attendus durant le week-end dont des joueurs nationaux. Tournoi inclusif et mixte. Compétiton qui se déroule entre 8H et 20h sur le week-end. Entrée libre et gratuite. Respect des règles sanitaires en vigueur. Venez découvrir le Badminton en compétition!

entrée libre

Compétition de doubles de Badminton Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Mail des Drolets Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Adresse Mail des Drolets Ville Castanet-Tolosan lieuville Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

CASTANET VOIT DOUBLE EN MAI 2022 Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN 2022-05-07 was last modified: by CASTANET VOIT DOUBLE EN MAI 2022 Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN 7 mai 2022 CASTANET-TOLOSAN Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne