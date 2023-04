Championnat de France UNSS de Rugby Castanet-Tolosan, stade de Lautard Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Championnat de France UNSS de Rugby Castanet-Tolosan, stade de Lautard, 10 mai 2023, Castanet-Tolosan. Championnat de France UNSS de Rugby 10 et 11 mai Castanet-Tolosan, stade de Lautard Entrée libre Pendant deux jours, se rencontreront les 12 meilleures équipes garçons de rugby de Lycée. Deux jours de compétition au stade de Lautard. Castanet-Tolosan, stade de Lautard Chemin d’Augustin, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T08:30:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

2023-05-11T08:30:00+02:00 – 2023-05-11T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Castanet-Tolosan, stade de Lautard Adresse Chemin d'Augustin, 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Castanet-Tolosan, stade de Lautard Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan, stade de Lautard Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Championnat de France UNSS de Rugby Castanet-Tolosan, stade de Lautard 2023-05-10 was last modified: by Championnat de France UNSS de Rugby Castanet-Tolosan, stade de Lautard Castanet-Tolosan, stade de Lautard 10 mai 2023 CASTANET-TOLOSAN stade de Lautard Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne