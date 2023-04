Inventaire participatif (dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunale) Castanet-tolosan, en haut de la rue du chateau d’eau Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Inventaire participatif (dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunale) Castanet-tolosan, en haut de la rue du chateau d’eau, 2 mai 2023, Castanet-Tolosan. Inventaire participatif (dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunale) 2 mai et 9 juin Castanet-tolosan, en haut de la rue du chateau d’eau Gratuit sur inscription Selon vos connaissances, venez participer en groupe à l’inventaire de la biodiversité.

Flore, oiseaux, papillons

Débutants acceptés Castanet-tolosan, en haut de la rue du chateau d’eau 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe/evenements/inventaires-participatifs-a-castanet-tolosan »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

