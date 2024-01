Gérer son stress et réussir sa Vie Comptoirs de la Bio Castanet-Tolosan, jeudi 18 janvier 2024.

Gérer son stress et réussir sa Vie Comptoirs de la Bio Castanet-Tolosan Jeudi 18 janvier, 19h00

Les Ateliers ZérÔ stress de l’assoiation Ô coeur du souffle et les Comptoirs de la Bio de Castanet vous invitent à la conférence : Gérer son stress et réussir sa Vie.

1 conférence gratuite d’1H30 le jeudi 18 janvier 2024 de 19H à 20H30.

Vaste programme !

– décrypter les mécanismes du stress

– appréhender les outils adaptés à chaque situation

– mettre en pratique

20 places disponibles. Réservation obligatoire.

Comptoirs de la Bio Castanet-tolosan, France, ZAC rabaudy, route de labège Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne