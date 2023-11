Point lancé, poing levé ! Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 17 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Exposition devant la mairie :

Point lancé, poing levé !

Durant l’été 2022, au musée national d’Oslo, je découvre une œuvre : des femmes « déconnues », effacées de l’histoire, mais brodées sur une longue bande de tissu. De là naît le projet « Point lancé, poing levé ! ».

« Point lancé, poing levé !», deux concepts, une exposition !

Broder… activité féminine par excellence, traditionnellement réalisée au sein du logis, plutôt en solitaire. 36 brodeuses ont participé au projet et se sont mises au « point lancé » pour faire vivre ou revivre ces femmes spoliées, oubliées, effacées, ces femmes fortes, ces femmes d’hier et d’aujourd’hui. Toutes ces Brodeuses, néophytes ou avancées, ont passé des centaines d’heures à rendre ces portraits vivants et uniques. Nous attendions une vingtaine de portraits, au final nous en aurons 61. Chaque portrait est accompagné d’une notice reprenant les trajectoires de ces femmes afin qu’elles ne soient plus oubliées, qu’elles restent dans notre mémoire collective.

Après une première exposition très ventée, éphémère, en mars dernier, ces femmes tentent une deuxième sortie.

Du 20 au 27/11

Exposition espace Jacques-Brel :

Propriété ?

Dans le monde, on estime que 736 millions de femmes – soit près d’une sur trois – ont subi au moins une fois des violences sexuelles et/ou physiques de la part d’un partenaire intime, des violences sexuelles en dehors du couple, ou les deux. (Source : ONU Femmes).

Ces chiffres, nous les connaissons, nous les entendons, nous les lisons. Il n’est plus possible de dire qu’on ne sait pas. Pourtant, les choses changent-elles ? Evoluent-elles ? Au sein de l’institution, au sein des familles, au sein du couple, dans l’éducation donnée à nos enfants, dans notre quotidien. Les choses changent-elles ?

Avec l’ensemble Propriété ?, j’ai souhaité attirer l’attention, la capter, la retenir. J’ai souhaité que chacun·e d’entre nous prenne le temps de s’arrêter, de réfléchir au sort de millions de femmes victimes de violences physiques, psychologiques. J’ai souhaité rappeler la quotidienneté et le caractère non exceptionnel de ces violences, j’ai souhaité rappeler que nous vivons dans un monde qui permet, et qui, parfois, autorise et légitime ces violences.

Mercredi 22

14h à 18h à l’EVS l’escambi : jeux de société autour des questions et stéréotypes de genre, animés par Artémésia.

de 18h45 à 21h30 au Musée des Abattoirs

Théatre forum sur les violences sexistes et sexuelles au travail

Proposé par l’escambi

Vendredi 24 novembre

Devant la mairie à 10h30

Médiation culturelle autour de l’exposition Point lancé, poing levé !

A l’Escambi de 12h à 14h

Le temps d’une pause déjeuner, repas libre, avec échanges sur les violences faites aux femmes.

