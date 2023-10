Journée Nationale des Commerces de Proximité Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 14 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Journée Nationale des Commerces de Proximité Samedi 14 octobre, 10h00 Castanet-Tolosan

Samedi 14 octobre 2023, venez fêter avec nous la Journée du Commerce de Proximité (JNCP).

Pour cette 3e édition, nous avons vu les choses en grand : une partie de l’Avenue de Toulouse (RD813) sera fermée à la circulation, afin de vous garantir une sécurité totale.

Venez à la découverte de vos commerçants, mais aussi artisans et indépendants Castanéens qui sortiront leurs étals dans l’avenue, pour vous proposer des offres et animations exceptionnelles !

Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer , un marché de créateurs, ainsi que de nombreuses animations pour tous les âges ‍♂️ .

La JNCP, c’est une seule fois dans l’année, et c’est le 14 octobre, de 10h à 18h dans le centre-ville de Castanet Tolosan.

Pour ceux qui souhaiteraient venir en voiture : plusieurs parkings seront à votre disposition.

Castanet-Tolosan 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

