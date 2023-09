Week-end des cultures urbaines Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Week-end des cultures urbaines Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 5 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Week-end des cultures urbaines 5 octobre – 5 novembre Castanet-Tolosan Au programme Jeudi 5 octobre Vernissage exposition Avyse

Peinture sur carton, graffiti, street art

18h30 – Salle Dauriac – Hôtel de Ville Vendredi 6 octobre KOSH

KOSH est un artiste multiple et inclassable.

Reconnu tout d’abord pour son incroyable talent de beatboxer, il met aujourd’hui cet art au service de son premier seul en scène qui mêle récits de vie,

humour et forcément… bruitages !

19h – Salle J. Brel

Durée : 1h – A partir de 11 ans

Tarifs : 15€ / 10€ / 6€

Rés. : https://castanet.festik.net / 05 62 71 70 44 Samedi 7 octobre Avec la MJC dans le cadre du Prix Coca Cola

14h-17h

• Démonstrations sur les Murs Art en liberté ! Avec l’atelier de graff de la MJC

• Échanges sur le futur Lieu hybride avec la Caravane Le bruit de la conversation

15h-16h – Démo Parcours Urbain

18h-19h – Démonstrations de hip hop

Atelier de la MJC

Salle Jacques Brel

20h-23h – Open mic organisé par la MJC et Welcom Music – Speaker Denfima

Auditorium Jacques Brel Dimanche 8 octobre Avec l’association Pulsation et Street Danza

10h30 à 12h30

Initiations danses urbaines

10h30 : Hip Hop

11h : Ragga Dancehall

11h30 : Reggaeton

12h : Afrobeat

Tout public

Gratuit – sur inscriptions

06 60 32 06 48 ou asso.pulsation@gmail.com

Salle Petipa

14h30-16h30 – Stage free-style / battle DJ free style

Auditorium Jacques Brel

17h-18h30 – Scène ouverte : groupes ou solos avec présence d’un jury professionnel

Auditorium Jacques Brel EXPOS Vincent Laratta

Photos street art

Hall espace Jacques Brel

Avyse

Du 2 oct. au 3 nov.

