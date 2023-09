Octobre rose Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 2 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Octobre rose Lundi 2 octobre, 18h30

Du 1er au 31

Exposition

Estelle Chambon, alias Steliegraphie, graphiste et illustratrice

Œuvre collective orchestrée par Dominique Pascal, artiste plasticienne

Éclairage de la façade de l’Hôtel de Ville en rose

Lundi 2

Lancement d’Octobre rose et vernissage des oeuvres

18h30 | Hôtel de Ville

En présence des artistes Estelle Chambon, alias Steliegraphie, Dominique Pascal et Sandrine Marino-Pinpin

Á cette occasion chaque sein de l’œuvre collective de Dominique Pascal pourra être marrainé moyennant 2€.

Du 2 au 28

Exposition de photos

«Féminité» de Sandrine Bolagna, photographe thérapeute.

Le Grenier, Café associatif – 18 av. de Toulouse

Du 10 au 24

Soirées «prévention» pour toutes et tous !

De 18h30 à 20h | Le Grenier, Café associatif – 18 av. de Toulouse

“Viens apprendre à palper tes seins” : ateliers de prévention réalisés par des professionnelles sages-femmes de Castanet-Tolosan et Auzeville

Samedi 7

Marche contre le cancer

9h15 : RDV résidence les Claires Fontaines (6 rue Jean Ingres)

9h30 : départ

10h30 : retour avec une collation offerte

Organisée par le CPTS Portes du Lauragais

Samedi 14 et dimanche 15

MJC – Ciné113

1€ par place vendue reversé à l’ARSE (Association Régionale de Socio-Esthétique)

Cette association pratique des soins esthétiques auprès de personnes souffrantes et fragilisées dans leur intégrité physique, notamment les personnes atteintes du cancer du sein.

La MJC sera éclairée en rose.

Du 16 au 31

Exposition

Hall espace Jacques Brel

Polyphonie d’œuvres orchestrée par Sandrine Marino-Pinpin

BD-exposition par Estelle Chambon alias Steliegraphie

Vendredi 20

Fashion boob

20h | Salle Jacques Brel

Pour cette deuxième édition, le début, le milieu et la fin ont changé mais l’histoire reste la même : sensibiliser au dépistage du cancer du sein !

Le collectif éphémère Les Bonnets Givrés, riche de sa mixité sociale et de sa créativité, vous embarque pour ce défilé burlesque.

Entrée : 11€ (minimum)

L’ensemble des fonds sera reversé à l’ARSE (Association Régionale de Socio-Esthétique)

Buvette du Grenier et foodtruck sur place dès 19h

Castanet-Tolosan 31320

