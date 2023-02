Carte blanche à Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Carte blanche à Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget Dimanche 12 mars, 17h00

Carte blanche à Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget, Orgue et Percussions Castanet-Tolosan Eglise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Pour le concert de Printemps, les Amis des orgues de Castanet-Tolosan donnent carte blanche à deux musiciens exceptionnels pour un concert original, avec Yves Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse les Orgues, à l’orgue, et son ami, Henri-Charles Caget aux percussions.

Tous deux sont professeurs au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, mais aussi complices lors de concerts ou d’enregistrements comme celui de transcriptions de symphonies de J. Haydn. Un moment qui devrait être inoubliable, à l’image des 150 ans de l’orgue de Castanet-Tolosan, en mars 2019 !

Au programme, Rameau, Genesis, Franck Zappa

