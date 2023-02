Semaine des droits des femmes Castanet-Tolosan, 6 mars 2023, Castanet-Tolosan.

Semaine des droits des femmes 6 – 11 mars Castanet-Tolosan

Une semaine dédiée aux droits des femmes, avec projections, exposition, spectacle…

Castanet-Tolosan 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://castanet.festik.net/”}]

MJC Ciné 113

Projections / débat

Lundi 6 mars à 20h15

RADIO METRONOM, de Alexandru Belc

Tarif unique : 4€

En partenariat avec le Comité de jumelage

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate…

Mardi 7 mars à 20h30

TOUTES de Jo Tempié

Film documentaire

Entrée libre

Les histoires de jeunes femmes qui parlent, témoignent, s’interrogent, s’insurgent, nous questionnent sur le thème de la Féminité.

Mercredi 8 mars à 20h15

PETITES de Julie Lerat-Gersant

Tarifs : 4 à 6 €

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison et Nadine, Ces rencontres vont bouleverser son destin.

Hôtel de Ville, Salle Dauriac

Exposition collective “L’art de la sororité”

Du 8 au 31 mars

Rencontre avec les artistes et vernissage le mercredi 8 mars à 18h30

Céza / Installation-sculpture

Estelle Chambon / Illustration

Cécile Humenny / Photographie

Sandrine Marino-Pinpin / Installation

Hélène Mellaerts / Peinture

Miadana / Technique mixte

Dominique Pascal / Installation

Karine Sancerry / Xylogravure

Cette exposition met en lumière huit artistes qui militent pour les droits des femmes, chacune à sa façon. Leurs oeuvres nous rappellent que ces droits ont été acquis par la lutte et qu’il faut continuer de les défendre.

Le Grenier, café associatif

Exposition

Du 2 au 31 mars, vernissage mercredi 8 mars à 19h30

Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes, prêtée par l’espace Diversités/Laïcité de Toulouse, en présence d’une membre du collectif “NousToutes”.

Concert Boney B

Mercredi 8 mars à 20h30

Cinq drôles de dames revisitent les standards des années disco pour raconter les tracas de la vie avec humour.

Espace Jacques Brel

Spectacle Angèle (1975)

Jeudi 9 mars à 20h30

Théâtre et vidéo, à partir de 13 ans

Durée : 1h10

Création : Alice Lacharme et Frédérique Renda

Texte et Jeu : Alice Lacharme

” C’est le début, Angèle ! C’est le début. ” Cette nuit de novembre 1974, la vie d’Angèle déborde. Cette histoire aurait pu ne parler que d’Amour, son histoire d’amour. Mais dans les années 1960 et 1970, l’amour n’arrive pas seul. Alors que depuis 1968, les mouvements sociaux transforment les vies, que c’est l’ébullition, les vies d’Angèle et de sa fille sont sur le point de basculer. Cette histoire n’aurait pu parler que d’Angèle, d’une vie et de ses failles, de son mari, de son histoire d’amour. Mais au-delà d’elle, ce qui se passe est décisif.

Entrée libre

Réservations sur https://castanet.festik.net/

Journée d’information et de prévention sur la santé des femmes

Samedi 11 mars de 15h à 18h

Organisée par le CPTS Portes du Lauragais (Communauté professionnelle territoriale de santé)

Vos professionnels de santé, en partenariat avec la municipalité de Castanet-Tolosan, vous proposent une journée d’information et de prévention ” Santé des femmes “. Venez les rencontrer pour parler de votre santé à tous les âges de la vie. Assistez à la conférence ” Perturbateurs endocriniens : où se cachent-ils ? Quels sont les impacts sur la santé? ” et à la table ronde ” question de parentalité : enjeux, difficultés et soutien “.

Entrée libre. Buvette et petite restauration



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T09:00:00+01:00

2023-03-11T21:00:00+01:00