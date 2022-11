Concert de Noël – 4 décembre Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Concert de Noël – 4 décembre Castanet-Tolosan, 4 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Concert de Noël – 4 décembre Dimanche 4 décembre, 17h00 Castanet-Tolosan

15 € / 10 € / Gratuit

Ensemble Didascalie – Pierre Vié – Saori Sato Castanet-Tolosan Eglise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Pour le concert de Noël, les Amis des orgues invitent Pierre Vié qui dirigera l’ensemble Didascalie et Saori Sato, à l’orgue.

Le programme permettra d’entendre des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et de Johann Michael Haydn, avec les œuvres Missa Brevis (KV 49 de Mozart), et différents motets à la Vierge. Ce sera l’occasion de retrouver Pierre Vié, que nous aurions dû écouter avec son ensemble Volubilis, en mars 2020, juste au début de la pandémie. Venez nombreux pour soutenir ce chef et préparer les fêtes de fin d’année, en partageant des moments de convivialité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T17:00:00+01:00

2022-12-04T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Castanet-Tolosan Adresse Eglise de Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Concert de Noël – 4 décembre Castanet-Tolosan 2022-12-04 was last modified: by Concert de Noël – 4 décembre Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 4 décembre 2022 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne