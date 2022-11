Téléthon Castanet-Tolosan, 2 décembre 2022, Castanet-Tolosan.

Téléthon 2 – 4 décembre Castanet-Tolosan

3 jours d’animations au profit de l’AFM

Castanet-Tolosan 31320

Les 2, 3 et 4 décembre, la Ville de Castanet-Tolosan et les associations castanéennes se mobilisent pour soutenir et continuer de faire avancer le combat mené par l’Association Française contre les Myopathies.

Ainsi tout au long du week-end, les associations vous proposent animations, jeux, spectacles, activités et défis sportifs pour participer à ce grand élan de solidarité.

Venez nombreux à cet événement ! Votre participation et vos dons permettent de faire avancer la recherche et changer la vie des malades.



