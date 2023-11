CHANTIERS PARTICIPATIFS DE BROYAGE DE BRANCHES Castanet Pourcharesses, 12 novembre 2023, Pourcharesses.

Pourcharesses,Lozère

Écologique, le Bois Raméal Fragmenté améliore la structure du sol, la croissance des plantes et évite les transports inutiles vers les déchetteries.

Cette technique vous intéresse ?

L’association « les jardins en partage » vous propose un chantier par….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:00:00. EUR.

Castanet

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie



Ecologically friendly, Ramial Fragmented Wood improves soil structure and plant growth, and avoids unnecessary transport to landfill sites.

Interested in this technique?

The association « les jardins en partage » offers you a workcamp…

Respetuosa con el medio ambiente, la Madera Fragmentada Ramial mejora la estructura del suelo y el crecimiento de las plantas, y evita el transporte innecesario a vertederos.

¿Te interesa esta técnica?

La asociación « les jardins en partage » organiza un campo de trabajo…

Das umweltfreundliche zerkleinerte Holz verbessert die Bodenstruktur, das Pflanzenwachstum und vermeidet unnötige Transporte zu Mülldeponien.

Interessiert Sie diese Technik?

Der Verein « les jardins en partage » bietet Ihnen ein Workcamp pro…

Mise à jour le 2023-10-25 par 48 – OT Mont Lozère