Fête de l’alimentation locale castanet et environs Castanet, 13 octobre 2023, Castanet.

Fête de l’alimentation locale 13 – 15 octobre castanet et environs Certaines animations sur inscription

Fête de l’alimentation locale

Du 13 au 15 octobre 2023

Castanet-Tolosan et environs

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial et en partenariat avec la commune de Castanet-Tolosan, le Sicoval vous invite du 13 au 15 octobre à célébrer l’alimentation locale et durable.

En famille ou en solo, venez à la rencontre d’acteurs du territoire qui se mobilisent en faveur d’une alimentation saine, de qualité, issue de filières locales et respectueuse de l’environnement. Des animations nombreuses permettront aux grands comme aux petits d’en apprendre davantage sur les enjeux liés à l’alimentation, de découvrir des produits inattendus et des saveurs nouvelles, d’apprendre à cuisiner autrement…

Toutes les animations, la rando animée du samedi et le spectacle de théâtre du dimanche sont gratuits ! Attention, certaines nécessitent une inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=146000

Venez nombreux !.

Au programme : marché de producteurs, animations, spectacle, dégustations, jeux, expos, rando animée..

Retrouvez le détail sur le site du Sicoval.

castanet et environs Castanet Castanet 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.sicoval.fr/actualites/fete-de-lalimentation-locale/ »}] [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=146000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:59:00+02:00

alimentation alimentation locale