Braderie de Noël Castanet, 3 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Braderie de Noël Samedi 3 décembre, 09h00 Castanet Organisée par le Secours Populaire Castanet 6 rue des écoles 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Vous y trouverez jouets, articles de Noël, vêtements, chaussures, brocante, linge, livres et DVD. Ouvert à tout public.

———– Samedi 3 décembre · 9h à 16h · Castanet (6 rue des écoles)

