Soirée aligot/saucisse et concours de belote Castanet, 25 novembre 2023, Castanet.

Castanet,Aveyron

Rien que le titre donne envie : on s’y voit déjà ! Et vous ?.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Castanet 12240 Aveyron Occitanie



The title alone whets our appetite: we can already see ourselves there! How about you?

Sólo el título ya da ganas de ir ¿Y usted?

Schon der Titel macht Lust auf mehr: Wir sehen uns schon dort! Und Sie?

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI