Caravane du sport Castanet, 29 juillet 2023, Castanet.

Castanet,Aveyron

Une manifestation itinérante à la découverte de sports insolites. Slack line, Wexball, Pannafoot, mur d’escalade sont autant de pratiques à découvrir durant cette tournée de la « caravane du sport » en Ségala !.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Castanet 12240 Aveyron Occitanie



A touring event to discover unusual sports. Slack line, Wexball, Pannafoot and climbing wall are just some of the activities to be discovered during this tour of the « sports caravan » in Ségala!

Un evento itinerante para descubrir deportes insólitos. Slack line, Wexball, Pannafoot y rocódromo son sólo algunas de las actividades que se ofrecen durante este recorrido por la « caravana deportiva » de Ségala

Eine wandernde Veranstaltung zur Entdeckung ungewöhnlicher Sportarten. Slackline, Wexball, Pannafoot, Kletterwand sind nur einige der Sportarten, die es auf dieser Tour der « Sportkarawane » durch die Ségala zu entdecken gibt!

Mise à jour le 2023-07-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI