Bal des jeunes Lardeyrolles, 15 avril 2023, Castanet.

Avec DJ COCO pour l’ambiance et le food truck « Street Burger » pour vous sustanter, vous avez de quoi passer une bonne soirée !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . 5 EUR.

Lardeyrolles

Castanet 12240 Aveyron Occitanie



With DJ COCO for the atmosphere and the food truck « Street Burger » to feed you, you have what it takes to spend a good evening!

Con DJ COCO para el ambiente y el camión de comida « Street Burger » para alimentarte, ¡lo pasarás en grande!

Mit DJ COCO für die Stimmung und dem Foodtruck « Street Burger », der für Ihr leibliches Wohl sorgt, können Sie sich auf einen tollen Abend freuen!

Mise à jour le 2023-03-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI