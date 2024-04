CASTAGNADE 2024 Saint-Gervais-sur-Mare, dimanche 27 octobre 2024.

CASTAGNADE 2024 Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Dimanche 27 octobre, la Maison Cévenole organise sa traditionnelle fête de la châtaigne sur la place du Quai.

La Castagnade aura lieu de 10h à 18h avec, au programme Châtaignes grillées

Toute la journée, autour d’un grand marché du terroir et des châtaignes grillées, de nombreuses animations sont proposées atelier loisirs créatifs autour de la châtaigne et du châtaignier pour les enfants, atelier apprendre à faire la confiture de châtaigne , et animation musicale avec balèti.

Vous trouverez plusieurs possibilités de repas sur place auprès des producteurs locaux.

Renseignements auprès de la Maison cévenole 04 67 23 68 88 ou par e-mail mc.stgervais@orange.fr

Manifestation organisée avec le soutien de la Communauté de communes Grand Orb. .

Place du Quai Saint Gervais

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie

