Saint-Gervais-sur-Mare Hérault La Maison Cévenole organise sa traditionnelle fête de la châtaigne : La Castagnade

dimanche 31 octobre – de 9h à 18h

sur la Place du Quai à St-Gervais-sur-Mare Autour d’un grand MARCHE DU TERROIR, où producteurs, commerçants, artisans et artistes locaux vous proposeront leurs produits, de nombreuses ANIMATIONS seront proposées comme : atelier loisirs créatifs autour de la châtaigne et du châtaignier pour les enfants de 14h à 17h, atelier confiture de châtaigne « venez apprendre à faire cette fameuse confiture », de 14h à 16h, animation du CPIE du Haut-Languedoc. Vous trouverez plusieurs possibilités de repas sur place.

Et bien-sûr châtaignes grillées et vin bourru ! Renseignements au 04 67 23 68 88 ou mc.stgervais@orange.fr Autour d’un grand MARCHE DU TERROIR, où producteurs, commerçants et artistes locaux vous proposeront leurs marchandises, de nombreuses ANIMATIONS seront proposées. Restauration sur place. Renseignements au 04.67.23.68.88 ou mc.stgervais@orange.fr mc.stgervais@orange.fr La Maison Cévenole organise sa traditionnelle fête de la châtaigne : La Castagnade

