11ème fête nationale de l’estampe Atelier de Missihouarn, 26 mai 2023 19:30, Cast.

Exposition d’estampes par Olivier Brunot et Fanny Bazille, graveurs. 26 – 28 mai 1

https://www.facebook.com/photo?fbid=3313091049003484&set=a.1407861236193151

Découverte des oeuvres graphiques d’Olivier Brunot et Fanny Bazille, tous deux graveurs. Ils exposeront à Cast (Finistère), dans le cadre de la 11ème fête de l’estampe les 27 et 28 mai. Le samedi 27 mai à 19h, pendant le vernissage, le flûtiste Alain Ehkirch interprètera des oeuvres choisies en relation avec l’exposition. Le fil conducteur sera la grâce, la sobriété et la poésie, caractéristiques que le musicien trouve dans l’oeuvre des deux artistes.

Atelier de Missihouarn Cast Cast 29150 Finistère