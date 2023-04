Ferme ouverte à la Ferme Baylocq Cassourat Lauret Lauret Catégories d’Évènement: Landes

Lauret

Ferme ouverte à la Ferme Baylocq Cassourat, 15 avril 2023, Lauret Lauret. Lauret ,Landes , Lauret Ferme ouverte à la Ferme Baylocq 346 route des Pyrénées Cassourat Lauret Landes Cassourat 346 route des Pyrénées

2023-04-15 – 2023-04-15

Cassourat 346 route des Pyrénées

Lauret

Landes Lauret . Les agriculteurs du Tursan organisent une ferme ouverte chez Guillaume Baylocq à Lauret pour faire découvrir les élevages de bovins et d’ovins, ainsi que la fabrication à la ferme de fromage de brebis.

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec ces agriculteurs qui feront partager la passion de leur métier aux visiteurs. Les agriculteurs du Tursan organisent une ferme ouverte chez Guillaume Baylocq à Lauret pour faire découvrir les élevages de bovins et d’ovins, ainsi que la fabrication à la ferme de fromage de brebis.

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec ces agriculteurs qui feront partager la passion de leur métier aux visiteurs. +33 6 33 70 98 43 Ferme Baylocq

Cassourat 346 route des Pyrénées Lauret

dernière mise à jour : 2023-04-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Lauret Autres Lieu Lauret Adresse Lauret Landes Cassourat 346 route des Pyrénées Ville Lauret Lauret Departement Landes Tarif Lieu Ville Cassourat 346 route des Pyrénées Lauret

Lauret Lauret Lauret Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauret lauret/

Ferme ouverte à la Ferme Baylocq Cassourat 2023-04-15 was last modified: by Ferme ouverte à la Ferme Baylocq Cassourat Lauret 15 avril 2023 346 route des Pyrénées Cassourat Lauret Landes Cassourat Lauret Landes Lauret

Lauret Lauret Landes