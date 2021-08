Rieumes Allées Libération Haute-Garonne, Rieumes Cassoulet géant – Sporting Club Rieumois Allées Libération Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieumes

Cassoulet géant – Sporting Club Rieumois Allées Libération, 4 septembre 2021, Rieumes. Cassoulet géant – Sporting Club Rieumois

le samedi 4 septembre à Allées Libération

Le Sporting Club Rieumois vous propose une journée animée le samedi ,4 septembre. A programme : A partir de 11h : apéritif tapas organisa par le SCR, le Rieumes FC Savès 31 et le Café du Commerce. Animation de 11h à 22h avec la Banda La Clau. Rugby 15h SC Rieumes / ES Gimont B Rugby 16h30 SC Rieumes / ES Gimont 1 Stage M. Billière 20h : Cassoulet géant Menu Kir / salade gascogne / cassoulet / croustade / vin et café Tarif : adulte 20€ / enfant -12ans 15€ Billetterie : Tabac Lacan-Gérometta / Café le Commerce / Carrefour market Pass sanitaire obligatoire.

Cassoulet : adulte 20€ / enfant -12ans 15€

Rieumes en sport! Rieumes en fête! Allées Libération Rieumes Rieumes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T16:00:00;2021-09-04T16:30:00 2021-09-04T17:30:00;2021-09-04T20:00:00 2021-09-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Rieumes Autres Lieu Allées Libération Adresse Rieumes Ville Rieumes lieuville Allées Libération Rieumes