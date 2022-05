“Cassos” Le Cirque du Désastre Saint-Affrique, 13 mai 2022, Saint-Affrique.

“Cassos” Le Cirque du Désastre La Maurelle Saint-Affrique

2022-05-13 – 2022-05-14

La Maurelle Saint-Affrique Aveyron

Saint-Affrique Ou toute autre, après tout c’est juste un désert qu’on doit se traverser, une toundra ou une montagne, une explosion atomique, une éruption volcanique.

Avec légèreté et ironie, tendresse et sincérité, une belle équipe de champions multiformes et polyrythmiques acides et caustiques qui racontent et vivent les aventures de Cassos, qui leur ressemble, nous ressemble, tout en se questionnant sur ce qui nous définit : nos étapes de vie.

Cassos, un personnage, des personnages, une figure de style ? On s’y perd pour mieux revenir, se retrouver et rire ensemble.

De et avec : Moritz Bohm, Erwan Gronier, Ophélie Gateau, Anthony Calle, Dorothée Dall’Agnola, Toni Vincent, Boris Lott.

C’est une histoire de naissances et de morts, de débuts et de fins. La fin du monde, un début de siècle, un siècle à la con.

La Maurelle Saint-Affrique

