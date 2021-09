Cassis Cassis Bouches-du-Rhône, Cassis Cassis Open Provence Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis Open Provence
2021-09-06 – 2021-09-12
Cassis, Bouches-du-Rhône

Pendant une semaine, vibrez au rythme d'un tournoi des grands professionnels du Tennis. Dans un environnement exceptionnel, retrouvez les matchs, le village des partenaires avec le restaurant haut de gamme, le bar à champagne et la buvette pour calmer les petites faims entre deux matchs!

