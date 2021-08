Cassis Jazz Festival Cassis, 28 août 2021, Cassis.

Cassis Jazz Festival 2021-08-28 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-28 22:15:00 22:15:00 RDV à l’Oustau Calendal, centre de congrès situé sur le port de Cassis Port de Cassis

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis

Le samedi 28 août pour la soirée de clôture de cette 9ème édition du Cassis Jazz Festival c’est un hommage à Ennio Morricone qui sera rendu par :



Stefano DI BATTISTA

Pour 2021, Stefano Di Battista s’attèle à un album hommage à Ennio Morricone, avec qui il a eu la chance de travailler. Il retrouve sur ce projet André Ceccarelli à la batterie, Fred Nardin au piano et Daniele Sorrentino à la contrebasse.



Concert en extérieur sur l’Esplanade Aristide Briand, sur le port de Cassis

19h30 : ouverture des portes

Food-truck sur place (restauration et boissons payantes)

21h00 : Concert



Tarif unique : 32 € par personne. (Gratuit pour les enfants et adolescents de moins de 14 ans)

Places assises non numérotées (placement libre)

Durée du concert : 1h20

28 août 2021 – Cassis Jazz Festival sur l’esplanade Aristide Briand avec Stefano Di Battista – Morricone Stories

http://www.bleucielproductions.com/

